Sibel Can Bodrum'u coşturdu - Son Dakika
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Sibel Can Bodrum'u coşturdu

26.08.2022 10:25
Sibel Can Bodrum'u coşturdu

Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum'da sahne alan Sibel Can, muhteşem sesi ve enerjisiyle Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum'da sahne alan Sibel Can, muhteşem sesi ve enerjisiyle Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Biletlerin saatler öncesinde tükendiği ve yoğun istek üzerine ikinci kez Bodrum'da sevenleriyle buluşan Sibel Can, geçmişten günümüze birçok şarkıyı sevenleriyle beraber seslendirdi. Sahneye beyaz bir elbiseyle çıkan Sibel Can, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı.

" Zeki Müren'i anmadan olmaz"

"Bodrum'dayız ve onu anmadan olmaz. Bütün alkışlar ona gelsin" diyen Sibel Can, sahnede Zeki Müren'i anarak "Şimdi Uzaklardasın" şarkısını seslendirdi.

İki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, gece sonunda hareketli şarkıları ve dansları ile hayranlarını coştururken "Yıllardır sevginize, güzel alkışlarınıza layık olmaya çalışıyorum. İyi ki varsınız" diyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Zeki Müren, Sibel Can, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can Bodrum'u coşturdu - Son Dakika

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