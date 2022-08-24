Sevgilisiyle Tanışma Hikayesi Şaşırttı!

Geçtiğimiz haftalarda "Çok aşığım, evlenebilirim" açıklamasını yapan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yazılımcı Nazım Akmandil ile mutlu birliktelik yaşıyor.

Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil ile nasıl tanıştığını açıkladı.

"UÇAKTA YAN YANA OTURDUK"

Esmersoy, "Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yanyana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum" dedi.

Sözlerini sürdüren ünlü sunucu, "Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum" ifadelerini kullandı.

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

Burcu Esmersoy ile yaşadığı aşkla gündemde olan Nazım Akmandil, 2022 yılı itibarıyla 31 yaşında. Burcu Esmersoy'dan 15 yaş küçük olan Akmandil, Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Kamile Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu.

Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.

Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi.

2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış habereditörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı.

2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da çok sayıda program yaptı. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yapmıştır.

Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.

BURCU ESMERSOY ÖZEL HAYATI

Burcu Esmersoy, bir süredir yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor.