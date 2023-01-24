Yeni Aşk-ı Memnu'ya bomba transfer! Güzel oyuncu Helin Kandemir efsane yapımın Nihal'i oldu - Son Dakika
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Yeni Aşk-ı Memnu'ya bomba transfer! Güzel oyuncu Helin Kandemir efsane yapımın Nihal'i oldu

24.01.2023 15:44

Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran ve Türk televizyon tarihine geçen Aşk-ı Memnu dizisi "Bihter" adıyla beyaz perdeye uyarlanıyor. Yapımda Bihter karakteri için Farah Zeynep Abdullah uygun görülürken, Hazal Kaya'nın başarıyla canlandırdığı Nihal karakterini de Helin Kandemir oynayacak.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı efsane dizi Aşk-ı Memnu "Bihter" adıyla film oluyor. Filmin merakla beklenen oyuncu kadrosu ise yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

NİHAL'İ OYNAYACAK

TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin merak edilen bir diğer karakteri Nihal'i ise genç oyuncu Helin Kandemir oynayacak. Behlül başta olmak üzere diğer roller için ise görüşmeler sürüyor.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

Adeta Hazal Kaya ile bütünleşen Nihal karakterini oynayacak olan 18 yaşındaki Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir, Hakan Muhafız, Tozluyaka, Azizler ve Kağıt Ev gibi birçok projede yer aldı.

Filmi çekilecek olan yeni Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Helin Kandemir oldu
Filmi çekilecek olan yeni Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Helin Kandemir oldu
Filmi çekilecek olan yeni Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Helin Kandemir oldu
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Farah Zeynep Abdullah, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni Aşk-ı Memnu'ya bomba transfer! Güzel oyuncu Helin Kandemir efsane yapımın Nihal'i oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Aşk-ı Memnu'ya bomba transfer! Güzel oyuncu Helin Kandemir efsane yapımın Nihal'i oldu - Son Dakika
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