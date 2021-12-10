Üye Girişi
Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi - Son Dakika

Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi

10.12.2021 11:28
Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi

Serenay Sarıkaya, önceki akşam aşk yaşadığı konuşulan Umut Evirgen'in arabasında görüntülendi. Aşkı belgelenen güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Bir süredir Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına dizi çekimlerinden bahseden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara sessiz kaldı.

"ADANA'YA ÇOK ALIŞTIM"

Habertürk'te yer alan habere göre, partneri Burak Deniz'le iyi anlaştığını söyleyen Serenay Sarıkaya, "Her şey çok güzel gidiyor. Adana'yı çok sevdim, çok alıştım" dedi. Umut Evirgen ile aşk yaşadığı yönündeki sorulara sessiz kalmayı tercih eden oyuncu, teşekkür ederek aracına bindi.

Aşk belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi

AŞK BELGELENDİ

Güzel oyuncu, Rumeli Hisarı'ndaki restorandan çıktıktan sonra gece yarısı Umut Evirgen'in aracında görüntülendi. Etiler'de bulunan evine giden ve çıkan aşk haberleriyle ilgili hiçbir zaman konuşmayan ünlü oyuncu ile Umut Evirgen'in aşkı böylelikle belgelenmiş oldu.

Aşk belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi

EVİRGEN: SERENAY'LA SEVGİLİYİZ

Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz kasım ayında bir davetten çıkarken görüntülendi. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etti. Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulundu.

Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi

Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen, Rumeli, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş 11:30 Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı 11:13 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı 09:53 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor

Son Dakika Haberleri
11:30 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor
11:29 Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş
11:28 Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi
11:26 Ülke puanında Yunanistan'ı arkada bıraktık! Avantaj artık bize geçti
11:12 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı
11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz
11:01 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde
10:56 Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor
10:43 Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
Ülke puanında Yunanistan'ı arkada bıraktık! Avantaj artık bize geçti Ülke puanında Yunanistan'ı arkada bıraktık! Avantaj artık bize geçti         
11:26
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 11:40:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement