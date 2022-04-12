Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Han tekrar çöplüğe mi sığınacak? - Son Dakika
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Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Han tekrar çöplüğe mi sığınacak?

12.04.2022 14:41

Psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yayınlanacak bölümünde Safiye, doktor hanımın yardımıyla herkes için dönüm noktası olacak bir karara imza atacak.

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh'un sağlık durumu için herkes endişe duyarken, o biyopsi sonucunu öğrenmek yerine torunuyla güzel bir gün geçirmek ister.

MASUMLAR APARTMANI'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han'ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır. Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler. Memduh'un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege'yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.

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Son Dakika Magazin Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Han tekrar çöplüğe mi sığınacak? - Son Dakika


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