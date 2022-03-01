Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar - Son Dakika

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ileTolga Sarıtaş'ı buluşturan 'Baba' dizisi, yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleminin Çağrı Bayrak'ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

Dizi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yeni bölümde, Emin ve Kadir'in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.