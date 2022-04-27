Yeni dizi Gülümse Kaderine ekran macerasına bu akşam başlıyor! İşte konusu - Son Dakika
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Yeni dizi Gülümse Kaderine ekran macerasına bu akşam başlıyor! İşte konusu

27.04.2022 13:09
Yeni dizi Gülümse Kaderine ekran macerasına bu akşam başlıyor! İşte konusu

FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülümse Kaderine dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini Bahar Şahin, Sude Zülal Güler ve Mine Tugay'ın paylaştığı Gülümse Hayatı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu gündeme geldi. İşte, Gülümse Kaderine konusu ve oyuncu kadrosu...

Gülümse Kaderine oyuncuları ve konu su merak ediliyor. Fox TV'de yayınlanacak olan Gülümse Kaderine dizisinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Burcu Över kaleme alıyor. Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları şu şekilde:

Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda.

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ KONUSU

Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir...

Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı...

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27 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı 27 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı

Gülümse Kaderine, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni dizi Gülümse Kaderine ekran macerasına bu akşam başlıyor! İşte konusu - Son Dakika


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