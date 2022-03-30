Yeni dizi ''Kara Tahta'' bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor! - Son Dakika
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Yeni dizi ''Kara Tahta'' bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor!

30.03.2022 12:36

TRT 1'in merakla beklenen dizisi Kara Tahta başlıyor. Başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner'in yer aldığı Kara Tahta daha yayınlanan ilk tanıtımı ile izleyicinin merakını cezbetti.

İzleyici Kara Tahta dizisinde yarım kalmış bir aşk hikayesini izleyecek. Atlas ve Irmak'ın büyük aşkı anlatılacak. Atlas'ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı liseye matematik öğretmeni olarak geri dönmesi ile hikaye başlıyor. Lise zamanlarında aşık olduğu Irmak da Atlas'ın göreve başladığı lise'de karşısına meslektaşı olarak çıkar. Lise yıllarında zorbalığa uğrayan Atlas; annesi ile beraber yaşadığı şehrini terk etmek zorunda kalır.

Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği memleketine öğretmen olarak geri döner. Başına nelerin geleceğinden habersiz bir şekilde... Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da yıllar önce arkasında bıraktığını düşünen Atlas'ın karşısına çıkması ile darmadağın olur. Tabi bu hikayenin bir de kötü karakteri vardır o da Bekir'dir. Bu kötü karakterimiz Bekir, ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ı deliler gibi sever. Irmak için Bekir, ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir hiç istemedikleri bir durumla karşı karşıya kalacaktır.

Yeni dizi ''Kara Tahta'' bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor!

KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kara Tahta dizisinin oyuncu kadrosunda, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi başarılı isimler yer almaktadır.

KARA TAHTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'in yeni yapımı Kara Tahta dizisi 30 Mart Çarşamba akşamı saat 20:00'da ilk defa izleyicisi ile buluşacak.

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Kara Tahta, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni dizi ''Kara Tahta'' bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor! - Son Dakika


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