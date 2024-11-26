Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti

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Danimarka'yı temsil eden ve yeni seçilen Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medyada paylaştığı bir videoda ırkçı bir sözcük kullandığı için yoğun eleştiri altında.

16 Kasım'da Meksiko City'de düzenlenen ve 120 güzellik kraliçesi adayının yarıştığı 73. Miss Universe yarışmasında birinci olan Theilvig'in zaferi, evli, kilolu ve trans yarışmacıların katıldığı 2023 yarışmasından sonra 'geleneksel güzellik' yanlılarının zaferi olarak görülmüştü.

Empire State Binası'ndan paylaştığı videoda Jay-Z'nin 'Empire State of Mind' şarkısını söyleyen Theilvig'in ırkçı bir sözcük kullanması sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar özür dilemesini ve tacının geri alınmasını talep etti.

Miss Universe organizasyonu ve Theilvig henüz bu tartışmaya resmi bir yanıt vermedi. Organizasyonun ilk trans kadın CEO'su Anne Jakapong Jakrajutatip'in daha önce çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki tartışmalı görüşleri nedeniyle, bu olayın cezasız kalabileceği düşünülüyor.

Sızdırılan bir videoda Jakrajutatip, "Trans kadınlar, evli kadınlar, boşanmış kadınlar yarışabilir ama kazanamazlar. Bu bir iletişim stratejisi" demişti. CEO yakın zamanda yarışmanın "sarışın ve mavi gözlülerle zaten mükemmel evrime ulaştığını" söylemişti.

Bu yılki yarışmada, son yıllarda artan kapsayıcılık eğiliminden sonra geleneksel bir dönüş yaşandı ve taç bir kadın yarışmacıya verildi. Bu durum sosyal medyada "normalliğe dönüş" olarak yorumlandı.

21 yaşındaki Theilvig, dans yarışmacısı ve hukuk öğrencisi. Yarışmada finalist beşliye kalan yarışmacılara liderlik ve dayanıklılık gibi konularda sorular soruldu. Theilvig, kendisine "Kimse yargılamasa nasıl yaşardınız?" sorusu sorulduğunda "Hiçbir şeyi değiştirmezdim, her günü dolu dolu yaşıyorum" yanıtını verdi ve "değişim istediğini ve tarih yazdığını" vurguladı.

Theilvig, Danimarka'dan Miss Universe tacını kazanan ilk yarışmacı oldu.