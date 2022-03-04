Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyor - Son Dakika
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Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyor

04.03.2022 00:57
Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyor

Yeni nesil eğlence mekanı olarak adlandırılan ve günümüzde insanların yoğun olarak talep ettiği mekanlardan bir yenisi de farklı bir format ile Beyoğlu'nda bulunan Sütlüce Mahallesinde açıldı.

Yeni nesil eğlence mekanı olarak adlandırılan ve günümüzde insanların yoğun olarak talep ettiği mekanlardan bir yenisi de farklı bir format ile Beyoğlu'nda bulunan Sütlüce Mahallesinde açıldı. İşletme sahibi olan Emre Dökücü, "Yeni nesil eğlence denilince insanların aklına DJ performans geliyor. Fakat biz de canlı müzik olarak bu sektörde ilerliyoruz" dedi.

Yeni Nesil Eğlence Mekanı Asmalı Konak ismi ile açılan mekanının açılış gecesinde şarkıcı Nilay Dorsa, Berna Karagözoğlu Başak Dalveren ve Hakan Yiğit sahne aldı.

"Yeni nesil eğlence olarak sektörde farklılık oluşturuyoruz"

İşletme sahibi Emre Dökücü, "Pandemi zamanında müzik sektörü çok darbe gördü. Sanatçılarımız ve orkestramız evlerine ekmek götüremez duruma geldiler. Bizde bu sektörü bir ilk olarak, pandemi de ne kadar ekonomik krizde olsa da biz bu yolda, çok iyi ilerleyeceğimize inanarak ilerliyoruz. Yeni nesil eğlence olarak sektörde farklılık oluşturuyoruz. Yeni nesil eğlence denilince insanların aklına dj performans geliyor. Fakat bizde canlı müzik olarak bu sektörde ilerliyoruz. Haftanın her günü bu yolda ilerleyeceğiz. Burada en önemli Berna Karagözoğlu her zaman yanımızda olacaktır. İnsanlar Etiler'de, Nişantaşı'nda, Kadıköy'de eğleniyorlar. Sütlüce ya da Kasımpaşa olarak akıllarına gelmiyor. Bizde bu bölgede tek olduğumuza inanıyoruz ve yatırımları buna göre yapıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz ailelere hitap etmek istiyoruz. Herkes eşini, dostunu alıp buraya gelip eğlenebilirler. Öncelikli hedefimiz hizmet, müşterilerimizi buradan evlerine mutlu göndermek tek amacımız, her şey para değildir" dedi. - İSTANBUL

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Berna Karagözoğlu, Beyoğlu, Sütlüce, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyor - Son Dakika


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