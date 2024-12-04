Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay\'ın son hali şaşkına çevirdi

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\'Mutlu ve eşit bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz\'

Kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evli ve bir kız çocuğu olan Berk Oktay rol aldığı rollerle sık sık gündemde yer alıyor. 'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar', 'Umut Yolcuları', 'Savaşçı' ve 'Yasak Elma' gibi birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Berk Oktay, son olarak Harman Yeri adlı dizide pehlivan Hamza Bozbey karakterini canlandırabilmek için 20 kilo aldı.

Ünlü oyuncu, rolüne hazırlanırken Başpehlivan Ali Gürbüz'den güreş dersi alarak fiziksel ve teknik açıdan büyük bir hazırlık süreci geçirdi. Oktay'ın bu yoğun çalışma ve dönüşümü, izleyiciler tarafından büyük takdirle karşılandı. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafına, 'Çok emek… Hoş geldin Hamza Bozbey' notunu düştü.

Başarılı oyuncunun son halini gören takipçileri büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen oyuncunun takipçileri 'Hayırlı olsun', 'Sizi izlemeyi özlemiştik', 'Yeni rol çok yakışmış', 'Başarılar' şeklinde yorumlarda bulundu.