Yeni sezon çekimleri başlayan Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi - Son Dakika

Yeni sezon çekimleri başlayan Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi

Yeni sezon çekimleri başlayan Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi
Son Güncelleme: 26.08.2023 08:28

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon çekimleri başladı. Dün sete çıkan başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setteki ilk gününden paylaşılan fotoğrafı ise beğeni yağmuruna tutuldu.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolü paylaştığı cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi yaz tatilinin ardından çekimlere başladı. Dün ilk kez sete çıkan başrol oyuncularının verdiği poz ise hayranlarından büyük ilgi gördü.

"HEYECANLILARI GÖRELİM"

Heyecanlı bir sezon yaşanması planlanan Yalı Çapkını ekibi, dün ilk set günlerinde bir araya geldi. Dizinin Instagram hesabından ise Saraçoğlu ve Demir'in yeni sezon çekimlerinde verdiği ilk poz yayınlanarak "2. Sezonun ilk setinden fotoğraf geldi! Heyecanlıları görelim" ifadelerine yer verildi. İkilinin bir arada verdiği poz kısa sürede 450 bin beğeniye ulaştı.

Yeni sezon çekimleri başlayan Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi

ÇİÇEK YAĞDI

Öte yandan uzun bir tatilin ardından sete dönen Afra Saraçoğlu ise çiçek yağmuruna tutuldu. Birçok seveninden çiçek alan oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Yeni sezon çekimleri başlayan Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi

Yalı Çapkını, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni sezon çekimleri başlayan Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni sezon çekimleri başlayan Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi - Son Dakika
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