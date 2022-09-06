Boşanmasıyla İlgili Olay İtirafta Bulundu! - Son Dakika
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Boşanmasıyla İlgili Olay İtirafta Bulundu!

06.09.2022 16:00
Boşanmasıyla İlgili Olay İtirafta Bulundu!

Yeni sezonda BluTV'de yayınlanacak bir dizide rol alacak olan oyuncu Merve Dizdar, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Dizdar, boşandığı eşi Gürhan Altundaşar hakkında konuştu. İşte detaylar...

2 sezon boyunca rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi hakkında konuşan Merve Dizdar, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna, "Evet, aldım. Bir gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin diye. Prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız.

Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim" cevabını verdi.

"EN GÜVENDİĞİM İNSANLARDAN BİRİ"

Merve Dizdar, geçtiğimiz yıl Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Boşanmasına değinen Dizdar, "'Ünlü olduğu için ayrıldı' dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" ifadelerini kullandı.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'de İzmir'de doğdu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı.

Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Merve Dizdar, 2021 yılında Gürhan Altundaşar'dan boşandı.

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Kaynak: Snob Magazin

Gürhan Altundaşar, Ceyda Düvenci, Merve Dizdar, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanmasıyla İlgili Olay İtirafta Bulundu! - Son Dakika

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