Ünlü rapçi Sefo'nun konseri karıştı! Güvenlik güçleri kavgayı durdurmakta zorlandı - Son Dakika
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Ünlü rapçi Sefo'nun konseri karıştı! Güvenlik güçleri kavgayı durdurmakta zorlandı

09.08.2022 22:13

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında sahneye çıkan ünlü rapçi Sefo'nun konserinde taş, sopa, yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavga çıktı. Güvenlik görevlileri olayları durdurmakta zorlanırken yaşananlar kameralarca kaydedildi.

Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen İstanbul Festivali'nde 8 Ağustos gününde şarkıcı Sefo, dinleyenleriyle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için etkinlik alanına gelenler arasında bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı. Konser devam ederken tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAVGAYI DURDURAMADILAR

Taraflar birbirlerine taş, sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Konser alanındaki güvenlik görevlileri olayları durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan kavgalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Ünlü rapçi Sefo'nun konserinde büyük kavga! Ortalık savaş alanına döndü
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Kaynak: İHA

İstanbul, Sefo, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü rapçi Sefo'nun konseri karıştı! Güvenlik güçleri kavgayı durdurmakta zorlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü rapçi Sefo'nun konseri karıştı! Güvenlik güçleri kavgayı durdurmakta zorlandı - Son Dakika
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