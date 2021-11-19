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Yeniköy'de yakalandılar! Aşk açıklaması geldi - Son Dakika

Yeniköy'de yakalandılar! Aşk açıklaması geldi

19.11.2021 09:30
Yeniköy'de yakalandılar! Aşk açıklaması geldi

Ünlü sanatçı Seda Sayan, sevgilisi olduğu iddia edilen organizatör Ata Çağlayan ile Yeniköy'de görüntülendi. İşte detaylar...

Sayan ve Çağlayan, önceki akşam Yeniköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Cihangir'de görüntülenen Seda Sayan, organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamadığını söylemişti.

Sayan, "Ata ile aşk yok, iş var, çok iş var. Ata'nın benimle ilgili yapmak istediği inanılmaz güzel fikirleri var. Ben de 'varım' dedim, tokalaştık. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah" demişti.

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

Ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha birçok etkinlikler düzenlemiştir. Bu etkinler arasında en dikkat çekenleri Best of Years Awards (Yılın Enleri Ödülleri), International The Beauty Awards (Uluslararası Güzellik Ödülleri), International City Awards (Uluslararasi Şehir Ödülleri) gerçekleştirmiştir.

Ayrıca; Show Max, Beyaz Tv ve Tv8 international Tv kanallarında; Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve iş dünyası Programlarının Tv Yapımcılığını ve Sunuculuğunu üstlenmiştir. İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, Uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikler (eğitim seminerleri vs.) Dünya standartlarında düzenlemektedir.

Yeniköy'de yakalandılar! Aşk açıklaması geldi
Yeniköy'de yakalandılar! Aşk açıklaması geldi
Yeniköy'de yakalandılar! Aşk açıklaması geldi
Yeniköy'de yakalandılar! Aşk açıklaması geldi

Ata Çağlayan, Seda Sayan, Çağlayan, Yeniköy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeniköy'de yakalandılar! Aşk açıklaması geldi - Son Dakika Magazin


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