Kanserle mücadele eden oyuncu Kirstie Alley yaşamı yitirdi - Son Dakika
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Kanserle mücadele eden oyuncu Kirstie Alley yaşamı yitirdi

06.12.2022 13:14

Yer aldığı filmlerle milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Hollywood yıldızı Kirstie Alley 71 yaşında yaşamı yitirdi. Cheers ve Bak Şu Konuşana gibi yapımlarla bilinen Alley'in çocukları yaptığı açıklamada oyuncunun kanserle savaşını kaybettiğini yazdı.

Özellikle John Travolta ile başrolünü paylaştığı 'Bak Şu Konuşana' filmiyle hafızalara kazınan ve daha sonra birçok iddialı yapımda yer alan Kirstie Alley, kanser sonucu 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Kirstie Alley hayatını kaybetti

Alley'in çocukları tarafından yapılan açıklamada bir zamanlar Hollywood'un ünlü yüzleri arasında gösterilen aktrisin 71 yaşında gözlerini yumduğunu söyledi.

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Kirstie Alley hayatını kaybetti

True ve Lillie Parker'dan yapılan açıklamada, "İnanılmaz, şevkli ve sevgi dolu annemiz, daha yeni keşfedilen kanserle mücadelesinden sonra vefat etti" ifadeleri kullanıldı.

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Kirstie Alley hayatını kaybetti

Çocukları, "Ekranda olduğu kadar ikonik olduğu kadar, daha da harika bir anne ve büyükanneydi" diye yazdı.

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Kirstie Alley hayatını kaybetti

Kardeşler "Annemizin yaşama sevinci ve tutkusu, çocukları, torunları ve birçok hayvanı, sonsuz yaratma sevinci bir yana, benzersizdi ve tıpkı onun gibi hayatı dolu dolu yaşamamız için bize ilham verdi" dedi.

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Kirstie Alley hayatını kaybetti

Alley, iki kez Emmy, Cheers için bir Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Cheers Rolling Stone'un Tüm Zamanların En İyi TV Şovları listesinde Dördüncü sırada yer aldı. Alley 1991'de ve bir Olağanüstü 1994'te David's Mother'daki Sally Goodson rolleriyle Emmy'e layık görüldü. Kirstie ayrıca 1995'te Hollywood'daki ünlüler kaldırımına adını yazdırdı.

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