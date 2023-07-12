Yeşil Vadi'nin Kızı Dizisi Uyarlama mı? Konusu ve Oyuncu Kadrosu

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Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi, Netflix'de yayınlanan "Anne With An E" Kanadalı yapımdan uyarlanmıştır.
Metin, Melissa'yı ararken Mahinur pişmanlık ateşiyle yanar. Azra kurduğu vakıfta Büşra'ya iş verir. Ancak Orhan'ın ikisi içinde farklı planları vardır. Melissa, Cüneyt ve Mahinur arasındaki gizemi çözmeye karar verir. Sermin'in hastaneden çıkışıyla her şey yeniden başlarken, Hazım öfkesinin kurbanı olur.
Melissa: Beren Gökyıldız
Mahinur: Sezin Bozacı
Metin: Onur Dikmen
Cüneyt: Turan Günay
Reyhan: Lale Ertiş Gençtürk
Azra: Hande Arısoy
Orhan: Özgür Özberk
Öykü: Ece Gürer
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