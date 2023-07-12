Yeşil Vadi'nin Kızı Dizisi Uyarlama mı? Konusu ve Oyuncu Kadrosu - Son Dakika
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Yeşil Vadi'nin Kızı Dizisi Uyarlama mı? Konusu ve Oyuncu Kadrosu

12.07.2023 14:06

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi, Netflix'de yayınlanan 'Anne With An E' Kanadalı yapımdan uyarlanmıştır. Dizinin konusu, Metin'in Melissa'yı ararken Mahinur'un pişmanlık ateşiyle yanması, Azra'nın Büşra'ya iş vermesi ve Orhan'ın farklı planlarıyla ilgilidir. Oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Turan Günay, Lale Ertiş Gençtürk, Hande Arısoy, Özgür Özberk ve Ece Gürer yer almaktadır.

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YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi, Netflix'de yayınlanan "Anne With An E" Kanadalı yapımdan uyarlanmıştır.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI KONUSU NEDİR?

Metin, Melissa'yı ararken Mahinur pişmanlık ateşiyle yanar. Azra kurduğu vakıfta Büşra'ya iş verir. Ancak Orhan'ın ikisi içinde farklı planları vardır. Melissa, Cüneyt ve Mahinur arasındaki gizemi çözmeye karar verir. Sermin'in hastaneden çıkışıyla her şey yeniden başlarken, Hazım öfkesinin kurbanı olur.

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi uyarlama mı? Yeşil Vadi'nin Kızı konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?
Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi uyarlama mı? Yeşil Vadi'nin Kızı konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

YEŞİL VADİ'NİN KIZI OYUNCU KADROSU KİMLER?

Melissa: Beren Gökyıldız

Mahinur: Sezin Bozacı

Metin: Onur Dikmen

Cüneyt: Turan Günay

Reyhan: Lale Ertiş Gençtürk

Azra: Hande Arısoy

Orhan: Özgür Özberk

Öykü: Ece Gürer

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