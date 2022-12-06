Yeşilçam'ın güzeli doğum günü kızı oldu! Gençlik iksirini bulmuş gibi

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu eskimeyen güzelliği ile hala hayranlarının dikkatini çekiyor. Yeşilçam'ın neredeyse sosyal medyada güzelliği ile en çok gündeme gelen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu.

Sosyal medyayı aktif kullanan efsane oyuncu paylaşımlarıyla sık sık hayranlarının beğenisini kazanıyor. Bir dönem Yeşilçam'da fırtınalar estiren Bubikoğlu 70'ine merdiven dayadı.

Doğum günü pastasını sevdikleriyle birlikte üfleyen Gülşen Bubikoğlu, "Bugün, çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi. Zeynepciğim çok teşekkürler bir tanem. Bütün güzel temennileriniz için çok çok teşekkürler" hayranlarına ve sevenlerine teşekkür etti.