Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

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Uzun süredir kanserle mücadele eden Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.

22.03.2025 15:10  Güncelleme: 15:28
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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak bilinen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavisi İstanbul'da devam eden Filiz Akın'dan acı haber geldi.

Sağlık Bakanlığı, usta oyuncunun vefatını şu paylaşımla duyurdu: "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Filiz Akın 1 Eylül 2024'ten bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi görüyordu. Yıldız oyuncu daha önce kanser tedavisi de görmüştü.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam\'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

Filiz Akın, Magazin, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Uğur BOZKURT:
    Darısı, emekli düşmanına. 148 203 Yanıtla
    Melek Yüzlüm:
    Siz reisi emekli düşmanı diyorsunuz ama siz de türban düşmanısınız 0 0
    Adem Şimşek:
    Uğur Bozkurtta Nasibini Alması Duasıyla diyelim 0 0
    Kenan Dayan:
    farkindaysan konuşmuş oldun kendini kutla.. boş adam 0 0
    atik:
    doğru ,Kılıçdaroğlu SGK yı batırmasaydı emekli şartları çok daha güzle olurdu 0 0
    Uğur Kart:
    DARİSI ANANA 0 0
  • Serkan Yalçın:
    Allah rahmet eylesin:( 209 11 Yanıtla
  • 78908900:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 171 11 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Hanımefendi bir kadındı Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun. 144 9 Yanıtla
  • Her Telden null:
    Birer birer gidiyor çocukluğumuz gençliğimiz Allah rahmet eylesin 140 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti - Son Dakika
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