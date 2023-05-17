Yeşim Salkım, seçimlerde Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti: Gerizekalılar, Allah'a şirk koşuyorsunuz o kafayı örterek olmuyor

14 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç çıkmayınca 28 Mayıs'ta bir kez daha seçime gidilecek. Seçimin 2. tura kaldığını öğrenen Yeşim Salkım ise bir canlı yayın açarak hakaret ve öfke kustu.

"İŞTE BU KADAR GERİ ZEKALISINIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri hedef aldığı ileri sürülen Yeşim Salkım, canlı yayında şunları söyledi: "Uğursuzlar… Zamanında FETÖ FETÖ dediniz, siz yattınız FETÖ'nün ayağına, biz mi yattık? HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR'cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek… Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için… Geri zekalılar… Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah'a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz."

"SİZİN CAHİL TAYFANIZI GÖRÜNCE MİDEMİZ BULANIYOR"

"Afgan'ını, Suriyelisini. Çok güzel biliyoruz biz Allah'ı, o kafayı örterek olmuyor Allah… Edepsizler ordusu, haydi. Kafayı belden aşağı ile bozdunuz. PKK'ymış. Siz getirdiniz PKK'yı. Pensilvanya'ya gidenlerin haddi hesabı yok, sanatçıların içerisinden. Buradan bir isimleri sayarım var ya… Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor."