Yeşim Salkım, seçimlerde Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti: Gerizekalılar, Allah'a şirk koşuyorsunuz o kafayı örterek olmuyor - Son Dakika
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Yeşim Salkım, seçimlerde Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti: Gerizekalılar, Allah'a şirk koşuyorsunuz o kafayı örterek olmuyor

17.05.2023 12:09

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tura kalmasıyla sinirlenen Yeşim Salkım, sosyal medyada açtığı canlı yayında zehir zemberek ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri hedef alan Salkım, "Geri zekalılar, bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah'a şirk koşuyorsunuz siz. Çok güzel biliyoruz biz Allah'ı, o kafayı örterek olmuyor Allah" dedi.

14 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç çıkmayınca 28 Mayıs'ta bir kez daha seçime gidilecek. Seçimin 2. tura kaldığını öğrenen Yeşim Salkım ise bir canlı yayın açarak hakaret ve öfke kustu.

"İŞTE BU KADAR GERİ ZEKALISINIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri hedef aldığı ileri sürülen Yeşim Salkım, canlı yayında şunları söyledi: "Uğursuzlar… Zamanında FETÖ FETÖ dediniz, siz yattınız FETÖ'nün ayağına, biz mi yattık? HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR'cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek… Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için… Geri zekalılar… Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah'a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz."

"SİZİN CAHİL TAYFANIZI GÖRÜNCE MİDEMİZ BULANIYOR"

"Afgan'ını, Suriyelisini. Çok güzel biliyoruz biz Allah'ı, o kafayı örterek olmuyor Allah… Edepsizler ordusu, haydi. Kafayı belden aşağı ile bozdunuz. PKK'ymış. Siz getirdiniz PKK'yı. Pensilvanya'ya gidenlerin haddi hesabı yok, sanatçıların içerisinden. Buradan bir isimleri sayarım var ya… Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor."

Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaretler savurdu: Geri zekalısınız
Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaretler savurdu: Geri zekalısınız
Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaretler savurdu: Geri zekalısınız
YORUMLAR (13)
  • abbas afsin: SECIMDEN SONRA SOGANI DEDEKTORLER ARAYACAKSINIZ BRE Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Sencicek: Çaptan düşmüş prim yapmaya çalışıyor. Bugüne kadar kazandığın paralar haram olur inşallah Cevap Yaz 55 12 Yayından Kaldır
  • Alper006 : Yüce Allah'ı çok iyi bilsen bu konuşmayı yapmazsın. Vede sen kimsenin verdiği oya, başörtüsüne, düşüncesine karışamazsın. Hani size göre özgürlük ya o zaman bir kişi istediği gibi giyinir istediğine oy verir sanane. Sana kalkıp neden alkol kullanıyorsun neden açık giyiniyorsun deseler sizene diyorsun. Cevap Yaz 59 7 Yayından Kaldır
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Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaretler savurdu: Geri zekalısınız Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaretler savurdu: Geri zekalısınız

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Son Dakika Magazin Yeşim Salkım, seçimlerde Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti: Gerizekalılar, Allah'a şirk koşuyorsunuz o kafayı örterek olmuyor - Son Dakika


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