Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu: Yıpranma oldu - Son Dakika
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Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu: Yıpranma oldu

15.12.2022 11:54

5 yıldır aşk yaşadığı Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü, biten ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu. Ayrıldıktan sonra arkadaş kaldıklarını söyleyen Ergüçlü, "Ayrılığın rasyonel bir sebebi yok, yıpranma oldu" dedi.

Show TV ekranlarında yayınlanan "Hayat Bugün" dizisinde başrol oynayan Hazar Ergüçlü, 5 yıldır aşk yaşadığı 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü ile yollarını ayırdı. Dün akşam bir partiden çıkan Ergüçlü, biten ilişkisi hakkında konuştu.

"AYRILIĞIN RASYONEL BİR SEBEBİ YOK"

Menajerinin doğum gününden çıkan oyuncu, Onur Ünlü ile biten ilişkisi için "Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası... Yıpranma oldu beş yıllık ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki yani... Her şeyim, ailemden biri gibi Onur... O yüzden ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu: Yıpranma oldu - Son Dakika


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