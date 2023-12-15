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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak - Son Dakika
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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, evliliklerini gözlerden uzak yaşarken kız bebekleri olacağını duyurdu. Atiksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğinin cinsiyetini açıkladı ve dualar için teşekkür etti.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak
15.12.2023 - 17:16,  Güncelleme: 17:26
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Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla isimlerden söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti geçtiğimiz sene eylül ayında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi. Çiftin bir kız bebeği olacak.

Sosyal medya hesabından eşi ve köpeğiyle pozlar vererek bebeğinin cinsiyetini duyuran güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun.

Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu.

İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum çünkü. Rabbim... Temennileriniz. Dualarınız bizimle olsun" ifadelerini kullandı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak

Kaynak: Magazinkolik
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