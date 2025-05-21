Yıldız Tilbe\'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, futbol dünyasının unutulmaz ismi Diego Maradona'nın vefatını yeni öğrendiğini ifade etti. Tilbe'nin paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BEŞ SENE ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yapan Tilbe, "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Yıldız Tilbe'nin yıllar önce yaşanan bu vefat haberini yeni öğrenmesi ve bunu sosyal medyada paylaşması, kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar Tilbe'nin açıklamasını samimi bulurken, bazıları ise bu tür olaylara olan ilgisizliğine şaşırdıklarını dile getirdi. Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde, 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kan pıhtısı nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından evinde istirahate çekilen Maradona, kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.