Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım

Yıldız Tilbe\'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Diego Maradona'nın vefatını yeni öğrendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım'' ifadelerini kullanan Tilbe, kısa sürede gündem oldu.

21.05.2025 09:01
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, futbol dünyasının unutulmaz ismi Diego Maradona'nın vefatını yeni öğrendiğini ifade etti. Tilbe'nin paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BEŞ SENE ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yapan Tilbe, "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Yıldız Tilbe'nin yıllar önce yaşanan bu vefat haberini yeni öğrenmesi ve bunu sosyal medyada paylaşması, kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar Tilbe'nin açıklamasını samimi bulurken, bazıları ise bu tür olaylara olan ilgisizliğine şaşırdıklarını dile getirdi. Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde, 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kan pıhtısı nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından evinde istirahate çekilen Maradona, kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hakan YELDAN:
    Ablam hiç ayık gezmiyosun ki 20 0 Yanıtla
  • Ankara21:
    Niye haber vermiyorsunuz yazık yaw 11 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Abla pandemiye gireceğiz Maske cezası var Saat 22:00 dan sonra sokağa çıkma yasağı var Ceza yersin Fahrettin Koca 20:00 de ölü sayısını açıklayacak 9 1 Yanıtla
  • Naim yaman music:
    Esrar kokainin etkisi yeni gectiyse 6 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    dünyadan bi haber yaşamak hiçmi haberlere bakmazsın teknoloji çağında. 4 1 Yanıtla
  • Ergin Akkaya:
    yıldız hanım ablam herseyimiz sana kurban olayım bende de oluyor kafası bazen geç geliyor ALLAH cc seni var etsin sen en kalplerin kraliçe sisin 2 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bizde şaşırmadık:) 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    az üfle dumanı az duyarsın o zaman normal sigara gibi e.r.a.r içiyom. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım - Son Dakika
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