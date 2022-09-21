Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye iddiasının ardından tüm gözler Acun Ilıcalı'ya döndü - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye iddiasının ardından tüm gözler Acun Ilıcalı'ya döndü

21.09.2022 23:07

O Ses Türkiye jüriliği için kendisine teklif götürüldüğü iddiası üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, "Bana gelen bir teklif yok" derken duyumlarına göre bu sene O Ses Türkiye'nin düzenlenmeyeceğini belirtti. Tilbe'nin bu açıklamasının ardından tüm gözler Acun Ilıcalı'ya döndü.

Ekranların sevilen yarışma programı olan O Ses Türkiye yeni sezonda tv8 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Ancak yarışmanın başlamasından önce jüri koltuğunda kimlerin yer alacağı da merak konusuydu. Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri koltukları için Yıldız Tilbe ve Hadise için teklif götürdüğü iddia edildi.

O Ses Türkiye hakkında Yıldız Tilbe'den çok konuşulacak iddia, gözler Acun'a çevrildi

"BU SENE O SES TÜRKİYE YOKMUŞ BİLDİĞİM KADARIYLA"

Yıldız Tilbe bu iddiaları Twitter'da yaptığı açıklama ile yalanladı. Tilbe "Bana jüri teklifi gelmedi. Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı. Tilbe'nin açıklamasının ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Acun Medya'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İşte Yıldız Tilbe'nin o açıklaması:

O Ses Türkiye hakkında Yıldız Tilbe'den çok konuşulacak iddia, gözler Acun'a çevrildi



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Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye iddiasının ardından tüm gözler Acun Ilıcalı'ya döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye iddiasının ardından tüm gözler Acun Ilıcalı'ya döndü - Son Dakika
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