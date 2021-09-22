Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi!

Yıldız Tilbe, Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunuculuğunu üstlendiği 'Kimse Benzemez Bize' isimli eğlence programına konuk olmuş, program boyunca söylediği şarkılarla kulakların pasını silmişti.

Ertesi gün ameliyat randevusu olan sanatçı, Ulus'ta bulunan özel hastaneye giderek, ameliyat masasına yatmıştı.

Kadın hastalıkları nedeniyle ameliyat olan Yıldız Tilbe, sosyal medya sayfasından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Bir gönderi paylaşan Yıldız Tilbe, "Hepinize çok teşekkür ederim. Turp gibiyim Allaha şükür" ifadelerini kullandı.