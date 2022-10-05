Yılın En İyi İnfluencer'ı Eylül Öztürk - Son Dakika
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Yılın En İyi İnfluencer'ı Eylül Öztürk

05.10.2022 20:16
Yılın En İyi İnfluencer'ı Eylül Öztürk

TRT 1'de yayınlanan Mükemmel Eşleşme'nin başarılı oyuncusu Eylül Öztürk, önceki akşam Cemal Reşit Rey Salonunda düzenlenen Best Of Rumeli Ödülleri'ne eşi iş insanı Kenan Özkan ile birlikte katıldı.

Düzenlenen gecede "Yılın En İyi İnfluencer" ödülünü alan Eylül Öztürk, ödülünü oyuncu Selviye İnci'nin elinden aldı.

Bu ödüle layık gören herkese sahneden çok teşekkür eden Eylül Öztürk "Bana oy kullanan ve beni destekleyen bütün sevenlerime kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Çok çalışmanın karşılığında böyle güzel bir ödül alınca insan ayrı bir duygulanıyor, ben hiç durmadan çalışmaya devam edeceğim" diyerek salonda ki konuklardan büyük alkış aldı.

Öte yandan güzel oyuncu Pantene Altın Kelebek ödüllerinde ise "En İyi Kadın Oyuncu" ve " En İyi İnfluencer" kategorisinde yer alıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Eylül Öztürk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılın En İyi İnfluencer'ı Eylül Öztürk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılın En İyi İnfluencer'ı Eylül Öztürk - Son Dakika
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