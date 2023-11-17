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Ünlü sanatçının taziye mesajı sevenlerini şaşırttı: Mekanın cennet olsun kuzen - Son Dakika

Ünlü sanatçının taziye mesajı sevenlerini şaşırttı: Mekanın cennet olsun kuzen

Yılmaz Erdoğan, yaşamını yitiren Metin Uca için paylaşımda bulundu. Metin Uca'nın fotoğrafını paylaşan Yılmaz Erdoğan, ''Mekanın cennet olsun sevgili kuzen...'' ifadelerini kullandı.

17.11.2023 17:49  - Güncelleme: 17:54

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, Metin Uca'nın vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, taziye mesajında "Mekanın cennet olsun sevgili kuzen" ifadesine yer verdi.

YILMAZ ERDOĞAN VE METİN UCA AKRABA MI?

Metin Uca ve Yılmaz Erdoğan baba tarafından akraba olarak bilinmektedir. İki isim doğrudan kuzen olmasa da baba tarafından kuzen çocukları olarak biliniyor.

Yılmaz Erdoğan, Metin Uca için taziye mesajı yayınladı: Mekanın cennet olsun kuzen

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, İstanbul'da 13 Kasım 1961'de doğdu. Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri aldı. 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçti. Daha sonra özel televizyonlarda muhabirlik, programcılık yaptı. 1999 sonrası "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programıyla tanındı. Uzun yıllar boyunca tek kişilik gösteriler ve seslendirme çalışmaları yaptı. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasının ardından şah damarında tıkanıklık oluşan Metin Uca, gece saatlerinde yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

Yılmaz Erdoğan, Metin Uca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçının taziye mesajı sevenlerini şaşırttı: Mekanın cennet olsun kuzen - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü sanatçının taziye mesajı sevenlerini şaşırttı: Mekanın cennet olsun kuzen - Son Dakika
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