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Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı - Son Dakika

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı

25.11.2021 15:44
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı

Geçirdiği beyin kanamasının ardından acil ameliyat edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yayımlayan sevgilisi Jülide Kural, İnanır'ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını açıkladı.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından acil ameliyat edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yayımlayan sevgilisi Jülide Kural, İnanır'ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını açıkladı.

Muğla'da sabah saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, beyin kanaması sonucu ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu yönünde yaptığı açıklamadan sonra İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. İnanır'ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını açıklayan Kural, "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci büyük hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz. Bugünden bir anekdot: Kadir, doktorların Nörolog Çağdaş Erdoğan ve Psikiyatrist Osman Özdel ile sohbet ederken 'Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum' dedi. Sevgi Emektir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı

Jülide Kural, Kadir İnanır, Denizli, 112, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı - Son Dakika
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