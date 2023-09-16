Yonca Evcimik 60 yaşına girdi ve yeni yaşını bikini giyerek kutladı - Son Dakika

Yonca Evcimik 60 yaşına girdi ve yeni yaşını bikini giyerek kutladı

Yonca Evcimik 60 yaşına girdi ve yeni yaşını bikini giyerek kutladı
Son Güncelleme: 16.09.2023 18:08

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, 60. yaşını bikini giyerek kutladı. Evcimik, 90 yaşına gelince de bikini giymeye devam edeceğini söyledi. Yeni yaşını kutlayan birçok ünlü isim de Evcimik'in bikinili fotoğrafına yorum yaparak tebrik etti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Yonca Evcimik 60 yaşına girdi.
Yeni yaşını bikini giyerek kutlayan Evcimik 90 yaşına gelince de bikini giyeceğini söyledi. Yonca Evcimik "Yeni yaşa yeni fotoğraflar. Hoşgeldin 60. İyi ki doğmuşum. Hayallerimi gerçekleştirmiş, yeniler için enerji dolmuşum" dedi.
Yonca Evcimik'in bikinili yeni yaş fotoğrafına Seray Sever, Serhat Akın ,Deniz Seki, Sezen Aksu ve Ahmet Tatlıses gibi bir çok ünlü yorum yaparak kutladı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yonca Evcimik 60 yaşına girdi ve yeni yaşını bikini giyerek kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yonca Evcimik 60 yaşına girdi ve yeni yaşını bikini giyerek kutladı - Son Dakika
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