Yönetmen Oğulcan Eren Akay'a Büyük Şok - Son Dakika
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Yönetmen Oğulcan Eren Akay'a Büyük Şok

19.04.2022 19:32
Yönetmen Oğulcan Eren Akay'a Büyük Şok

Oyuncu Şafak Pekdemir, geçtiğimiz günlerde rol aldığı Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni olan sevgilisi Oğulcan Eren Akay'la görüntülenmişti. Cihangir'de görüntülenen ikiliden Oğulcan Eren Akay, kendisini görüntüleyen muhabir Barış Agil'e ağır küfürler etmiş ve fiziksel saldırıda bulunmuştu. Gazeteci Barış Agil olay üzerine ünlü yönetmene manevi tazminat davası açtı.

Gazeteci Barış Agil, yönetmen Oğulcan Eren Akay'a manevi tazminat davası açtı.

Muhabir Barış Agil'in avukatı Mesut Kavak, "Medya mensupları görevlerini özgürce yapmalıdır. Müvekkilimize yapılan sözlü ve fiziksel saldırı, özgür basına karşı yapılmıştır. İşini yapmakta olan bir basın mensubuna yapılan saldırıya karşı hukuki haklarını sonuna kadar savunacağız. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam etmektedir. Müvekkilin kişilik hakları ihlali nedeniyle de 100 bin Lira değerinde manevi tazminat davamızı açtık. Hukukun ve basının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yönetmen Oğulcan Eren Akay'a Büyük Şok

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Yönetmen, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yönetmen Oğulcan Eren Akay'a Büyük Şok - Son Dakika


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