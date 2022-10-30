Yayına alkolllü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi

Star Tv'nin sevilen programı 'Doğu Demirkol ile Alelade Show', 29 Ekim Cumartesi akşamı altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Programa konuk olarak katılan Danla Bilic'in hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.

PROGRAMIN ORTASINDA AYRILDI

Doğu Demirkol'un sorularına güçlükle cevap veren sosyal medya fenomeninin tuhaf hareketlerde bulunması ekran başındakilerin de dikkatini çekti. Ayakta durmakta dahi zorlanan Danla Bilic programın 49'uncu dakikasında yayından ayrıldı.

HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Danla Bilic'in hareketleri sosyal medyada da tepki çekti. Birçok kişi sosyal medya fenomeninin yayına bu şekilde katıldığı için eleştirdi. İşte Bilic'e gelen bazı tepkiler;