Yayına alkolllü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi - Son Dakika
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Yayına alkolllü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi

30.10.2022 17:19

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Danla Bilic, 'Doğu Demirkol ile Alelade Show'un son bölümüne konuk oldu. Programda tuhaf hareketler sergileyen Bilic'in yayına alkollü çıktığı öne sürüldü.

Star Tv'nin sevilen programı 'Doğu Demirkol ile Alelade Show', 29 Ekim Cumartesi akşamı altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Programa konuk olarak katılan Danla Bilic'in hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.

PROGRAMIN ORTASINDA AYRILDI

Doğu Demirkol'un sorularına güçlükle cevap veren sosyal medya fenomeninin tuhaf hareketlerde bulunması ekran başındakilerin de dikkatini çekti. Ayakta durmakta dahi zorlanan Danla Bilic programın 49'uncu dakikasında yayından ayrıldı.

Yayına alkolllü katıldığı iddia edilen Danla Bilic programın ortasında gönderildi

HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Danla Bilic'in hareketleri sosyal medyada da tepki çekti. Birçok kişi sosyal medya fenomeninin yayına bu şekilde katıldığı için eleştirdi. İşte Bilic'e gelen bazı tepkiler;

Yayına alkolllü katıldığı iddia edilen Danla Bilic programın ortasında gönderildi
Yayına alkolllü katıldığı iddia edilen Danla Bilic programın ortasında gönderildi
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Doğu Demirkol, Danla Bilic, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yayına alkolllü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayına alkolllü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi - Son Dakika
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