Yusuf Honazlı'nın Kızı Beyza, Mevlüt Çaybaşı ile Dünya Evine Girdi - Son Dakika
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Yusuf Honazlı'nın Kızı Beyza, Mevlüt Çaybaşı ile Dünya Evine Girdi

Yusuf Honazlı\'nın Kızı Beyza, Mevlüt Çaybaşı ile Dünya Evine Girdi

Denizli'nin Honaz ilçesinde gazeteci Yusuf Honazlı'nın kızı Beyza, Mevlüt Çaybaşı ile görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Törene protokol üyeleri, aileler ve dostlar katıldı.

09.10.2024 16:33  Güncelleme: 16:36
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DENİZLİ(İHA) – Denizli'de görev yapan gazeteci Yusuf Honazlı'nın kızı Beyza, Mevlüt Çaybaşı ile dünya evine girdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde Honaz Belediyesi'nde yıllarca görev yapan Gazeteci Yusuf Honazlı'nın kızı Beyza, Mevlüt Çaybaşı ile Honaz Belediyesi Düğün Salonunda görkemli bir törenle dünya evine girdi. Çiftin düğün merasimine protokol üyeleri, aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Düğünde mutlulukları yüzlerinden okunan çift, yeni hayatlarına adım atarken davetlilerden büyük alkış aldı.

Honazlı ve Çaybaşı aileleri bu mutlu günlerinde bir arada olmanın heyecanını yaşadı. Duygu dolu anlar yaşayan Baba Honazlı, "Ailemizin güzeli, canımızı Allah'ın izniyle evlendirdik, dünya evine yerleştirdik şükürler olsun. Hayatın boyunca bir kadın olarak hep güçlü ol, hep dimdik ol. Yuva kuran, evlilik yolunda adımlar atan tüm gençlerimize güzel dilekler gönderiyoruz. Bu mutlu günümüzde mesaj ve çiçekler gönderen, ulaşan ulaşamayan, bizimle olan herkese Honazlı ailesi olarak yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Yusuf Honazlı'nın Kızı Beyza, Mevlüt Çaybaşı ile Dünya Evine Girdi - Son Dakika

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