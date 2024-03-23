Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren\'in ödediği ücret ortaya çıktı

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Renkli kişiliği ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde daha genç görünmek için bıçak altına yattı. Şarkıcının ameliyat için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

ÇENESİNDEN BOYNUNA KADAR İŞLEM YAPTIRDI

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, 58 yaşındaki Cenk Eren, derin yüz gerdirme adı verilen bir operasyon geçirdi. Çenesinin belirgin olması için dolgu yaptıran Cenk Eren, boynunu da gerdirdi. Şarkıcının yaptırdığı işlemlerin bedeli ise 800 ile 1 milyon TL arasında değişiyor.

Bıçak altına yatan Cenk Eren, işlemlerin 9. gününde sargılı yüzünü takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü ismin son hali dünyaca ünlü oyuncu George Clooney'e benzetilmişti.