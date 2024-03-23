Renkli kişiliği ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde daha genç görünmek için bıçak altına yattı. Şarkıcının ameliyat için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.
Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, 58 yaşındaki Cenk Eren, derin yüz gerdirme adı verilen bir operasyon geçirdi. Çenesinin belirgin olması için dolgu yaptıran Cenk Eren, boynunu da gerdirdi. Şarkıcının yaptırdığı işlemlerin bedeli ise 800 ile 1 milyon TL arasında değişiyor.
Bıçak altına yatan Cenk Eren, işlemlerin 9. gününde sargılı yüzünü takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü ismin son hali dünyaca ünlü oyuncu George Clooney'e benzetilmişti.
Son Dakika › Magazin › Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı - Son Dakika
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Binnur Kaya, senaryo gereği projeden ayrılıyor. Kaya'nın canlandırdığı Nükhet karakteri, sağlık sorunlarını çözmek için diziye veda edecek.
Daha önce güzelleşmek için anne sütü içen ve yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Selen Görgüzel, bu sefer de yüzünü gerdirip göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdı.
Geçen aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, çekilen bir video mesajda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Middleton, ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıntılar hakkında ise bilgi verilmedi.
Ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat dünyasından birçok isim katıldı. Öztan'ın oğlu, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Cenaze namazının ardından Bahar Öztan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ofis çalışanları zam isteyince müdürleri Hayati, stajyer olarak Hüseyin'i işe alır. Hüseyin'in yapay zeka ile işleri hızlıca halletmesi sonucu Hayati herkesi işten çıkarır. Ancak patron İbrahim'in gelmesiyle işler tersine döner. Hayati'nin arkadaşı Fikri, Mesut hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Bahadır'ın ilk orucunu tutması zor anlar yaşatır. Ozan'ın Hintli kız arkadaşı Çiçek ile evlilik adetleri sorun yaratır. Çiçek, fazla ilaç kullanımının zararlarını arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Mesut'un eşi Burcu, yanlış anlamalar sonucu Mesut'tan ayrılmaya karar verir.
Hayatını kaybettiği veya boşandığı iddialarıyla gündemde yer alan ve geçtiğimiz günlerde eşi Galler Prensi William ile alışveriş yaparken görüntülenen Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı bir video ile kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Öztan'ın ailesi, sevenleri ve birçok ünlü isim katıldı. Meslektaşları, Öztan'ın mücadeleci ve sevilen bir insan olduğunu vurgulayarak üzüntülerini dile getirdi.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanseri sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Oğlu Yiğit Çolak, vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?