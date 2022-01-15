Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in ardından yakın arkadaşı Berksan da harekete geçti. Ameliyatsız yüz gerdirme işlemi olarak bilinen Fransız askısı operasyonu yaptıran şarkıcı, işlem anını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

DÜNYACA ÜNLÜ MODELE BENZETİLDİ

Son haliyle adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Berksan, model Jeremy Meeks'e benzetildi. Berksan'ın estetik operasyon yaptırması takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Berksan'ın son halini çok beğenirken bir kısım da operasyonun gereksiz olduğunu savundu.