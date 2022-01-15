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Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi - Son Dakika

Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi

15.01.2022 15:14
Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi

Ünlü şarkıcı Berksan, yüzüne son yıllarda popüler hale gelen Fransız askısı işlemi yaptırdı. Operasyon yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcının son hali model Jeremy Meeks'e benzetildi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in ardından yakın arkadaşı Berksan da harekete geçti. Ameliyatsız yüz gerdirme işlemi olarak bilinen Fransız askısı operasyonu yaptıran şarkıcı, işlem anını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

DÜNYACA ÜNLÜ MODELE BENZETİLDİ

Son haliyle adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Berksan, model Jeremy Meeks'e benzetildi. Berksan'ın estetik operasyon yaptırması takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Berksan'ın son halini çok beğenirken bir kısım da operasyonun gereksiz olduğunu savundu.

Fransız askısı operasyonu geçiren Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
Fransız askısı operasyonu geçiren Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
Fransız askısı operasyonu geçiren Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
Fransız askısı operasyonu geçiren Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
Jeremy Meeks
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Hande Yener, Instagram, Berksan, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi - Son Dakika
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