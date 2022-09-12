Boşanıyorlar! Şok Eden Şiddet İddiası!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, 2020'de organizatör Başak Ceylan Torun ile nikah masasına oturmuştu.

Çiftin bir yıl sonra da Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya gelmişti.

"AİLEM VE ÇOCUĞUM İÇİN SUSTUM"

Boşanma aşamasında olan ikiliden Başak Ceylan Torun, şiddete uğradığını iddia etti. Torun, "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım.

Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.

Bu iddianın ardından gözler Kaan Boşnak'a çevrildi.

KAAN BOŞNAK KİMDİR?

Sebahattin Kaan Boşnak (d. 4 Eylül 1992), Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanınan Türk müzisyen. Müzik kariyerine 3 Maymun adlı grup ile başlayan Boşnak, 2011 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunu kurmuştur. 2017'den beri solo şarkılar da yayımlamaktadır. Boşnak, müzisyenliğinin yanı sıra edebiyat ile de ilgilenmektedir.

KAAN BOŞNAK ÖZEL HAYATI

Kaan Boşnak, 20 Nisan 2020 tarihinde festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun ile evlendi. Bu evlilikten 2021 yılında Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi.

KAAN BOŞNAK, EŞİNE ŞİDDET UYGULADI MI?

Başak Ceylan Torun, 10 Eylül 2022 tarihinde Instagram hesabı üzerinden şiddet gördüğünü açıkladı. Torun, "Bu zamana kadar ailem ve oğlum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.