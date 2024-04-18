Zeynep Bastık Ameliyat Olacağını Açıkladı

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Zeynep Bastık sosyal medya platformu sosyal hesabı üzerinden ameliyat olacağını açıkladı.

Bastık, kulak-burun-boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.

"TAKTIĞIM BANTLARIN SEBEBİ BELLİ OLDU"

Bastık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kulak-burun-boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş.

Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati."