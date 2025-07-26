Zeynep Bastık\'tan sahne ortasında nefes kesen oryantal şov

Dargın', 'Yalan', 'Lan' ve 'Ara' gibi şarkılarıyla tanınan Zeynep Bastık, yaz konserleri kapsamında önceki akşam Kuşadası'nda sahneye çıktı. Konser boyunca dillerden düşmeyen parçalarını binlerce hayranıyla birlikte seslendiren Bastık, sahneye adım attığı andan itibaren yoğun ilgi gördü.

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Performansının en dikkat çeken bölümü, ünlü şarkıcının sergilediği oryantal şov oldu. Işık ve dans gösterileriyle desteklenen bu anlar, izleyicilerden büyük alkış topladı. Bastık'ın sahne enerjisi ve dans performansı, konserin en unutulmaz kısmı olarak hafızalara kazındı.

Son olarak "Yatakta Kardiyo" isimli şarkısını çıkaran Bastık, konser boyunca hem yeni hem de eski hit parçalarıyla Kuşadalılara keyifli bir akşam yaşattı.