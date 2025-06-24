Zeynep Bastık'tan teknede güneş banyosu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Zeynep Bastık'tan teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık\'tan teknede güneş banyosu yaptı
24.06.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz sezonunu Ege kıyılarında çıktığı mavi turla karşılayan Zeynep Bastık, hem sakinliğin hem de doğanın tadını çıkarıyor. Teknedeki tatilinden paylaştığı cesur bikinili kare, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık, yaz sezonunu deniz ve güneşin tadını çıkararak açtı. 31 yaşındaki şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu olan Bastık, Ege koylarında çıktığı mavi tur tatilinden paylaştığı bikinili kareyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sanat dünyasında yaptığı projeler, sahne enerjisi ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bastık, bu kez düzgün fiziği ve iddialı tarzıyla dikkat çekti. Tatil sırasında çekilen karelerde doğallığı ve estetik duruşuyla öne çıkan ünlü isim, yaz enerjisini takipçilerine adeta yansıttı.

Zeynep Bastık'tan teknede güneş banyosu yaptı

Tatil için sakinliği ve doğayı tercih eden Bastık, hem denizin hem de güneşin tadını doyasıya çıkarırken yaptığı cesur paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, "Her halin ayrı güzel", "Yaz seninle güzel başlıyor" ve "Estetik, zarafet ve doğallık bir arada" gibi yorumlarla Bastık'a övgüler yağdırdı.

Zeynep Bastık'tan teknede güneş banyosu yaptı

'Dargın', 'Yalan', 'Lan' ve 'Ara' gibi hit şarkılarıyla müzik piyasasında kendisine güçlü bir yer edinen Zeynep Bastık, geçtiğimiz dönemde eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isim, geçtiğimiz yıl "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçilmesinin ardından bu yıl da 2025 "Kayısı Güzeli" unvanını alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Zeynep Bastık, Magazin, Tatil, Güneş, Ege, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık'tan teknede güneş banyosu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • OSMANLI TORUNU:
    ne büyük haber sabırsızlıkla teknede güneş banyosu yapacakmı diye bekliyodu millet ne günlere kaldık habere bak 27 2 Yanıtla
  • SELO:
    ÇOK BÜYÜK PROJE 13 2 Yanıtla
  • yol yolcu :
    yaw ben bu banyo olayını tam anlamadım.. hani suyla yapılanını anlaıyomda güneşle banyo olayı nedir? onu şey edemedim. 10 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    bizene bu maymunun güneş sefasından 7 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    yol yolcu şöyle izah edeyim bu gibi şebekleri suyla tehemmümle fayda etmedigi için kendilerini bununla kandırıyor abdestsiz hocaya namazmı dayanır misali giren çıkan belli degil haddi hesabı yok 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:59:25. #7.13#
SON DAKİKA: Zeynep Bastık'tan teknede güneş banyosu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.