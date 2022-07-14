Ziynet Sali Bodrum'u salladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ziynet Sali Bodrum'u salladı

14.07.2022 14:21
Ziynet Sali Bodrum'u salladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ziynet Sali hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ziynet Sali hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalıkavak'ta sahneye çıkan Ziynet Sali söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu. Yalıkavak Günay Restoran'da sahneye çıkan Sali sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler izdihama neden oldu. Rezervasyonların günler öncesinde dolduğu Sali yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Kıyafeti ve danslarıyla da dikkat çeken Ziynet Sali'nin şarkılarına izlemeye gelenlerde eşlik etti. Zaman zaman slov şarkılarla sevenlerine duygusal anlar yaşatan Sali, söylediği hareketli parçalarla izlemeye gelenleri bir an olsun yerinde oturtturmadı. Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğan Sali, Yalıkavak Günay'da muhteşem bir konsere imza attı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Ece Seçkin Bodrum'u Salladı Ece Seçkin Bodrum'u Salladı Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u salladı Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u salladı Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ziynet Sali Bodrum'u salladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 14:24:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ziynet Sali Bodrum'u salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement