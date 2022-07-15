Ziynet Sali Bodrum'u salladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ziynet Sali Bodrum'u salladı

15.07.2022 00:57
Ziynet Sali Bodrum'u salladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ziynet Sali hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ziynet Sali hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalıkavak'ta sahneye çıkan Ziynet Sali söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu. Yalıkavak Günay Restoran'da sahneye çıkan Sali sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler izdihama neden oldu. Rezervasyonların günler öncesinde dolduğu Sali yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Kıyafeti ve danslarıyla da dikkat çeken Ziynet Sali'nin şarkılarına izlemeye gelenlerde eşlik etti. Zaman zaman slov şarkılarla sevenlerine duygusal anlar yaşatan Sali, söylediği hareketli parçalarla izlemeye gelenleri bir an olsun yerinde oturtturmadı. Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğan Sali, Yalıkavak Günay'da muhteşem bir konsere imza attı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum Kalesi'nde şok ölüm Bodrum Kalesi'nde şok ölüm Bodrum sahillerinde bayram tatili yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram tatili yoğunluğu
Kaynak: İHA

Ziynet Sali, Bodrum, Muğla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ziynet Sali Bodrum'u salladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 01:04:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ziynet Sali Bodrum'u salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement