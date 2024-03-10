Zuhal Olcay, İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde konser verdi - Son Dakika
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Zuhal Olcay, İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde konser verdi

Zuhal Olcay, İBB\'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi\'nde konser verdi

Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde konser verdi. Konserde, Olcay şarkılarını yüzlerce kadın izleyiciyle birlikte söyledi ve kadınların değerini vurguladı.

10.03.2024 22:21
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Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen konserinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sahne aldı.

Muhteşem şarkılarını, salonu dolduran yüzlerce kadın izleyicisiyle hep bir ağızdan söyledi.

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Coşkunun ön planda olduğu konserde Zuhal Olcay "Bize önemli ve değerli olduğumuzu hatırlatan bir gün var ama biz her gün değerliyiz.

Bütün dünya güzeli kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diyerek kendisini izlemeye gelen kadın izleyicilerinin bu özel gününü kutladı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Zuhal Olcay, İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde konser verdi - Son Dakika

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