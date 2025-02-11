Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik - Son Dakika
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Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik

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Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, Yemekteyiz programında Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden arkadaşları olan Bodurluoğlu ailesini anarken, ihmallerin ardından gelen ölümler nedeniyle sorumluların istifa etmesini talep etti. Topal, 'Ölüm herkesin sonu ancak böyle ihmallerin ardından gelen ölümler hepimizin canını daha fazla yakıyor' dedi.

11.02.2025 09:23  Güncelleme: 09:33
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Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, Yemekteyiz programının son bölümünde Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın nedeniyle dostlarını kaybettiğini açıkladı. Topal, gözyaşları içinde "İhmallere göz yuman sorumluların istifa etmesini istiyorum" dedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, programın bitiminde Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler arasında dostları ve onların çocuklarının da olduğunu söyledi.

Topal, yakın arkadaşları olan Bodurluoğlu ailesinin 3 ferdinin yangında hayatını kaybettiğini söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik

Topal, açıklamasında şunları söyledi:

"Dostlarımı ve çocuklarını kaybettik. Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek ferdi sevgili Tunç'a da sabırlar diliyorum. Konuşamıyorum, tabi ki çok canım yanıyor, tabi ki isterdim ki acımı yaşayayım ama işimi yapmak zorundayım. Türk halkına başsağlığı diliyorum. Ölüm herkesin sonu ancak böyle ihmallerin ardından gelen ölümler hepimizin canını daha fazla yakıyor. Bu yangındaki ihmallere göz yuman sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin istifa etmesini istiyorum"

Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik

Zuhal Topal, Kartalkaya, Magazin, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muhammed Boğatekin:
    Bırak yaa şovmen 17 10 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    Çok haklı sorumluluğu taşıyamayan gitsin.Can güvenliğim yoksa neden bu kadar para alıyorsunuz.Bu zamana kadar insanları kene gibi emdiniz.... 20 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dalgacı zuhal sen üzülürmüydün 9 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    yangindan sonra senin kocan fransadaki kayak tatilinizden kareler paylasmadimi simdimi aglamaya basladin 8 1 Yanıtla
  • bedir arslan:
    uykudan yenimi uyandın kalk üsküdarda sabah oldu 2 1 Yanıtla
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