Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı! - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Geniş Video İzle

Tv8 ekranlarında yayımlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde, bir yarışmacının diskalifiye edilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

18.01.2025 10:54  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta içi her gün Tv8'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, son bölümünde bir yarışmacının diskalifiye edilmesi nedeniyle tepki çekti.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı her hafta beş farklı yarışmacının katılımıyla ekrana geliyor. Yarışmanın son gününde puanlamanın ardından Hayriye isimli yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olurken Sevda isimli yarışmacı da programdan diskalifiye edildi.

Zuhal Topal'ın 'Haksız puanlama' nedeniyle Sevda'yı diskalifiye etmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Konu, X'te #ZuhalTopallaYemekteyiz etiketiyle TT olurken, kullanıcılardan binlerce eleştiri yorumu geldi.

Hem yarışmaya hem de sunucuya tepki gösteren izleyiciler, programı bir daha seyretmeyeceklerini yazdı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Zuhal Topal\'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Zuhal Topal, Televizyon, Magazin, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Volkan Canbaz:
    dünki olaydan sonra izlememe karari aldimm 106 4 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    bunların yerine hayvan belgeseli izliyorum 92 4 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    hepsi kurgu tüm programlar kurgu. 78 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok büyük haksızlık yapıldı dün akşam zuhal boş kadın 46 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hepsi oyuncu zaten dizi çekiyorlar 43 2 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Ne kadar kahve olduğunu yeni mi anladınız? 39 2 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    RTÜK ne iş yapar ? bu tür programlar ne dinimize ne de gündelik hayatımıza uygun degildir. derhal bu program başta olmak üzere, müge anlı tarzı programlar da dahil edilip kapatilmali 28 7 Yanıtla
  • Nazife:
    hiççç izlemem muge anliyi tek geçerim esra erolada bakarim . 21 12 Yanıtla
  • ayşe onat:
    izler izler bizim insanımızın bir kısmı kaostan besleniyor, o tip karakterler için kaliteli insan değil sorun kim çıkarıyorsa in onlar oluyor . 16 2 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    bütün kırıklar ve botokslar hep o programa çıkıyor. 16 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:12:08. #1.11#
SON DAKİKA: Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.