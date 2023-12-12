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Yapay zeka ile yapılan ilk sokak röportajı televizyon tarihine geçti - Son Dakika
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Yapay zeka ile yapılan ilk sokak röportajı televizyon tarihine geçti

Günden güne yeni gelişmelerle insanoğlunun karşısına çıkan yapay zeka teknolojileri, medya sektörüne de hızlı giriş yaptı. "Yapay Zeka Çağı" adlı program tamamen yapay zeka ile hazırlanan sokak röportajlarıyla televizyon tarihine geçti.

12.12.2023 - 14:45,  Güncelleme: 14:51
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İnsan zekasını taklit eden ve günden güne yaşamın her alanına etki eden yapay zeka uygulamaları etkisini medya sektöründe de gösteriyor. "Yapay Zeka Çağı" adlı program yapay zekanın nimetlerinden faydalanan bir sokak röportajı gerçekleştirdi.

HER DETAY YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLDİ

Her pazar Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan ve İlker Ulubey tarafından hazırlanıp sunulan "Yapay Zeka Çağı" adlı program tamamen yapay zeka ile hazırlanan sokak röportajlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Söyleşide, mikrofonlara röportaj veren kişilerin seslerinden, çevresel ses efektlerine, hatta konuşan kişilerin jest ve mimiklerine kadar her detay yapay zeka ile üretildi.

İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

İlk olma özelliği taşıyan bu uygulama, medya sektöründe köklü değişikliklere yol açabilir ve dünya televizyon tarihinde önemli bir adım olma niteliği taşıyabilir.

Yapay zeka ile yapılan ilk sokak röportajı televizyon tarihine geçti
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Medya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Medya Yapay zeka ile yapılan ilk sokak röportajı televizyon tarihine geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yapay zeka ile yapılan ilk sokak röportajı televizyon tarihine geçti - Son Dakika
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