2 yılı tamamlamadan EYT\'den emekli olan doçent görev tazminatı alabilir mi?

2000 yılında kamu görevine başlayan ve yaklaşık 26 yıllık hizmeti bulunan bir doçent, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında EYT'den emekli olmayı planlıyor.

Üniversitede 1. derece kazanılmış hak aylığında doçent kadrosunda görev yapan kişi, doçent unvanını daha önce almış olsa da bu kadroya yaklaşık 1,5 yıl önce atandığını belirtiyor. Emeklilik tarihine kadar doçent kadrosunda 2 yılı tamamlaması mümkün görünmeyen görevli, makam tazminatından çok görev tazminatı hakkının doğup doğmayacağını soruyor.