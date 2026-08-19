2026-2027 Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026-2027 Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Başladı

2026-2027 Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, 2026-2027 dönemi için ücretli öğretmenlik başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor.

MEB bünyesindeki devlet okullarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere ücretli öğretmenlik başvuruları, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için başladı. Temmuz ayı itibarıyla belirli bölgelerde erişime açılan müracaatlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılıyor. Adayların görev yapmak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yayımladığı takvimleri takip etmesi gerekiyor.

Başvuru tarihleri il ve ilçelerin planlamalarına göre farklılık gösteriyor. Süreç genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yürütülüyor. Örneğin Bursa'nın İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, başvuruların 20 Temmuz 2026'da başladığını ve 31 Ağustos 2026'da sona ereceğini duyurdu. İlk görevlendirmelerin Ağustos son haftasında başlaması, yıl içinde ihtiyaç olması halinde görevlendirmelerin kılavuz esaslarına göre devam etmesi bekleniyor.

Ücretli öğretmenlik için aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, öğretmenliğe engel suç hükümlülüğü ve sağlık sorunu olmamak, erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak, yurt dışı diplomaları için denklik, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışmamak ve eğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi lisans programları veya çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olmak yer alıyor. İhtiyaç durumunda diğer yükseköğretim mezunları da değerlendirilebiliyor.

Başvuru değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra görevlendirmeye hak kazanan adaylara MEB tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor. Adaylar sonuçları ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden de takip edebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

E-Devlet, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026-2027 Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı
Keşap’ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bulundu Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni bulundu
Kripto para sahiplerine kritik uyarı Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
10:20
Destekçileri, Alparslan Kuytul’un bindirildiği aracın önüne yattı
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı
09:40
Kaymakamlığa silahlı saldırı Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 11:00:33. #7.12#
SON DAKİKA: 2026-2027 Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.