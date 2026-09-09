2026 EKPSS tercih başvuruları için ÖSYM'den henüz tarih açıklanmadı
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemlerinin başvuru tarihi henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi duyurusunu bekleyen engelli memur adayları, tercihlerin ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacağını öğrenirken gelişmeleri yakından takip ediyor.
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih başvuruları için bekleyiş sürüyor. Engelli memur adayları, haftalardır tercih işlemlerinin başlama tarihini araştırıyor. ÖSYM'nin bugün itibarıyla resmi bir takvim açıklamaması, adayların heyecanını artırıyor.
ÖSYM'nin internet sitesi ve resmi kanallarında henüz bir duyuru yer almıyor. Tercih tarihiyle ilgili sorular gündemdeki yerini korurken, adaylar her gün binlerce kez arama yaparak gelişmeleri izliyor.
Tercih işlemlerinin, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacağı belirtildi. Adayların duyuruları resmi internet sitesinden takip etmesi gerektiği vurgulandı. Tercih tarihlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor; engelli memur adayları ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor.
Son Dakika › Memur › 2026 EKPSS tercih başvuruları için ÖSYM'den henüz tarih açıklanmadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?