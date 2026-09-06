2026-KPSS\'de adayların yanına alması yasak eşyaları ÖSYM açıkladı

2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde ÖSYM, sınav binalarında uygulanacak kuralları netleştirdi. Adayların sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle gelmesi zorunlu. Kılavuza göre sınav merkezlerinde emanet hizmeti bulunmadığından yasaklı eşyaların getirilmemesi gerekiyor.

Sınava çanta, cüzdan, telefon, saat, kulaklık, takı, anahtarlık, araç anahtarı, elektronik cihazlar, banka ve kredi kartları, kesici-delici aletler, ateşli silahlar, kalem, silgi, defter, kitap, ders notu ve diğer kırtasiye malzemeleri alınmayacak. Yiyecek-içecek ve ilaçlar da kabul edilmeyecek; yalnızca etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişedeki su getirilebilecek.

ÖSYM, sınavda kullanılacak kalem, silgi ve kalemtıraşı adaylara kendisi dağıtacak. Sınav setinde şeker ve peçete de yer alacak. Adayların bu araçları kendi getirmesi yasak.