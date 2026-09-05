2026 KPSS giriş belgeleri açıklandı, fotoğrafsız belge sınavda geçersiz sayılabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 KPSS giriş belgeleri açıklandı, fotoğrafsız belge sınavda geçersiz sayılabilir

2026 KPSS giriş belgeleri açıklandı, fotoğrafsız belge sınavda geçersiz sayılabilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınava giriş belgelerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açtı. 6 Eylül'de yapılacak sınava girecek adaylar, belgelerini ve fotoğraflı kimliklerini yanında bulundurmak zorunda; belge getirmeyenler sınava alınmayacak.

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sınava giriş belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme girerek sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren belgeyi görüntüleyip çıktı alabilir. ÖSYM, belgenin renkli olmasının zorunlu olmadığını, siyah-beyaz çıktısının da kabul edildiğini duyurdu.

Sınava giriş belgesinin geçerli sayılabilmesi için üzerindeki aday fotoğrafının görünür ve net olması gerekiyor. Sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin okunaklı bulunması önem taşıyor. Belgenin ön veya arka yüzüne sınav bilgileri dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret eklenmemeli. Sınava giriş belgesi getirmeyen adaylar sınav binasına alınmayacak.

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların ulaşım planını önceden yapması ve bina girişindeki kontroller için yeterli süre bırakması gerekiyor. Kimlik kontrolünde T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport gibi fotoğraflı resmi kimlik belgelerinden biri zorunlu tutuluyor. Sürücü belgesi ve meslek kimlik kartı sınava girişte geçerli sayılmıyor.

Sınavda kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi temel kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından sağlanacak. Adayların bu malzemeleri yanında getirmesine gerek yok. Sınavda şeffaf pet şişe içerisinde su bulundurulmasına izin veriliyor. Sınav günü aksaklık yaşanmaması için adayların giriş belgelerini ve kimliklerini evden çıkmadan önce kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Eylül, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS giriş belgeleri açıklandı, fotoğrafsız belge sınavda geçersiz sayılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

19:29
Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar’ı aradı Nedeni belli oldu
Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar'ı aradı! Nedeni belli oldu
19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
18:53
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
18:33
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
18:14
5 İlde ’müstehcenlik’ operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 19:44:54. #7.13#
SON DAKİKA: 2026 KPSS giriş belgeleri açıklandı, fotoğrafsız belge sınavda geçersiz sayılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement