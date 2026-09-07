2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim\'de, giriş belgeleri 25 Eylül\'de erişime açılacak

Yüz binlerce sözleşmeli memur adayı, iki yılda bir düzenlenen KPSS Ön lisans sınavına katılacak. Ekim ayında gerçekleşecek oturum öncesinde adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de yapılacak. ÖSYM, sınavdan 10 gün önce giriş belgelerini ilan ettiği için belgelerin 25 Eylül 2026'da açıklanması bekleniyor. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.